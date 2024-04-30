أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 467 ألفًا و720 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 467 ألفا و720 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية بعد رصد مقتل 1250 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و307 دبابات و14 ألفا و46 من المركبات المدرعة و12 ألفا و11 من النظم المدفعية و1053 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و779 من أنظمة الدفاع الجوي و348 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1977 من المعدات الخاصة و9 آلاف و531 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و16 ألفا و142 من المركبات وخزانات الوقود".

وعلى صعيد متصل، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة كييف الأوكرانية رسلان كرافشينكو اليوم بأن منطقته سلمت 2203 طائرات بدون طيار إلى اللواء الميكانيكي المنفصل 72.

ونقلت (يوكرينفورم) عن كرافشينكو قوله "بالتعاون مع المجتمعات المحلية، نواصل مساعدة جيشنا، قمنا بتسليم مجموعة جديدة من طائرات FPV بدون طيار إلى اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 72، خاصة أنها تساهم بالفعل في إنقاذ حياة المدافعين والمدنيين لدينا".

وأكد أن الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف تعمل بنشاط على شراء طائرات بدون طيار وأرسلت بالفعل أكثر من دفعة إلى الجبهة.

وكانت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف قد قامت العام الماضي بنقل 75 شاحنة صغيرة وأكثر من 1000 طائرة بدون طيار من طراز FPV إلى خط المواجهة، وتلقى أكثر من 200 جندي المساعدة في مركز شبكة التعافي الوطنية.