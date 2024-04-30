نقابة المهندسين تحدد أيام إجازة شم النسيم والعمال

أعلنت نقابة المهندسين، بقيادة النقيب المهندس طارق النبراوي، عن موعد إجازات أعياد شم النسيم والعمال، للعاملين بالنقابة وتوقف تقديم جميع الخدمات النقابية خلال الإجازات التي حددتها النقابة في قرارها بزيادة يوم عن قرار مجلس الوزراء.

أعلنت نقابة المهندسين، عن بدء الإجازة يوم السبت الموافق ٤ مايو المقبل، وتستمر ليوم الاثنين، الموافق ٦ مايو.

ويذكر أن قرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الأحد 5 من شهر مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو 2024، كما قرر أن يكون يوم الإثنين 6 من نفس الشهر إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم 2024، ليكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو يتخللها عيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو.