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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى الصدر ويوجه بسرعة تركيب محول كهربائي

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى الصدر
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تفقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم، مستشفى الصدر بمدينة المنصورة، للوقوف على  الخدمات المقدمة للمرضى ومتابعة سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية إلى جانب تقييم مستوى الخدمات المقدمة.

رافق وكيل الوزارة  الدكتور محمد السعيد مدير المستشفى، حيث تفقد مبنى الإدارة والمدخل الرئيسي بالمستشفى والمعمل، واطلع على مبنى العيادات الجديدة.علاوة على شبكة الأكسجين والطرق الداخلية.

ووجه وكيل وزارةالصحة بسرعة تركيب المحول الكهربائى والانتهاء من تشغيل العناية المركزة مشدداً عقب تفقد المحرقة القديمة على ضرورة التخلص الفورى من الرواكد.

كما أشاد وكيل الوزارة، بحُسن سير العمل، وانتظامه، والالتزام بالزي الرسمى، موجهاً الشكر للعاملين بالمستشفى وعلي رأسهم مدير المستشفى والأطباء والتمريض.

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