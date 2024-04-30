تجنباً لدفع الغرامة.. السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الركاب بعدم التواجد داخل المحطات أو بالقطارات بدون تذكرة السفر كذلك والاحتفاظ بها حتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة المالية المقررة وقيمتها 50 جنيها، وذلك لمنع التكدس والازدحام داخل محطات القطارات .

كما طالبت الهيئة، الركاب بالحصول على تذكرة السفر قبل استقلال القطار مع التأكيد على مراجعة التذكرة بعد الحصول عليها من خلال كافة المصادر المختلفة التى حددتها الهيئة وهى:

1- شبابيك التذاكر بالمحطات .

2- أون لاين من خلال الموقع أو التطبيق الرسمى للحجز .

3- الحجز الإلكترونى من خلال منافذ ( فورى – خدماتى – طلقة – أوباى – كاش كول ) المنتشرة على مستوى الجمهورية .

4- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض الأماكن.