وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا برئيسات تمريض المستشفيات لمتابعة خطة العمل

عقد الدكتور شريف مكين، الذي يشغل منصب وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، اجتماعًا مهمًا اليوم مع رئيسات التمريض في المستشفيات التابعة للمحافظة، وذلك لمتابعة خطة العمل ومناقشة التحديات التي تواجه الكوادر التمريضية في المستشفيات، بحضور كل من أميمة صبحي العوضي، مدير إدارة التمريض بالمديرية، ومصطفى نصر، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية.

وتم خلال الاجتماع استعراض المعوقات التي تعترض أداء أفراد هيئة التمريض في المستشفيات، إلى جانب مناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة.

وأكد الدكتور مكين خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بمواعيد وساعات العمل، ودعا أعضاء الهيئة التمريضية إلى السعي المستمر نحو تطوير القدرات والمهارات بهدف تحقيق أعلى مستويات الأداء المهني.

وفي ختام الاجتماع، استمع الدكتور مكين إلى تطلعات ورؤى رئيسات التمريض، واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم التي يأملون في دراستها وتنفيذها لتحسين بيئة العمل وتحقيق الرضا الوظيفي للكوادر التمريضية في المستشفيات.