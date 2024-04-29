الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية جديدة، اليوم الإثنين، على مناطق متفرقة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرين جراء قصف إسرائيلي على منزلًا في حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

كما نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منزلًا لعائلة "الترتوري" في شارع أبو حصيرة غربي مدينة غزة، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

ويستمرالاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34،454 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77،575 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام.