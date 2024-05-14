البنك المركزي يقبل سيولة تتجاوز تريليون جنيه بعطاءات السوق المفتوحة

حصل البنك المركزي المصري على سيولة بقيمة 1.050 تريليون جنيه من 32 بنكا للمرة الأولى في رابع عطاءات السوق المفتوحة، وذلك بعد قرار المركزي بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وكان البنك قد حصل على سيولة بقيمة 655.6 مليار جنيه من 31 بنكا في ثالث عطاءات السوق، وسيولة بقيمة 667.250 مليار جنيه في ثاني عطاءات السوق المفتوحة خلال الأسبوع قبل الماضي، بجانب سيولة بقيمة 460.8 مليار جنيه في أول العطاءات .

وأصدر البنك المركزي تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.

ويواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.