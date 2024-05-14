بقرار مجلس النواب.. 80 مليون جنيه دعما لمستشفيات دمياط

حضر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ووفد من الادارة المالية بمديرية الصحة بقيادة سوزان الغباشي مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والادارية، وسماح السرته المدير المالي بصحة دمياط اليوم الثلاثاء، مناقشة الموازنة المالية بلجنة الصحة بمجلس النواب، حيث تم إقرار دعم صحة دمياط بمبلغ 80 مليون جنيه من الموازنة العامة لدعم تقديم الخدمات بصحة دمياط.

وجاء ذلك بعد المطالبة بتعزيز البنود المالية والتى تشمل تغطية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة من الأدوية المستلزمات الطبية والأغذية بالاضافة الى تغطية البنود الخاصة بالصيانة للاجهزة الطبية ومستلزمات التشغيل.

استلام عدد 25 وحدة من وصلات القلب

كما شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، استلام عدد 25 وحدة من وصلات القلب، والمقرر توريدهم لصالح مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط.

وأشارت محافظ دمياط، أن المبادرة ستتضمن أيضًا توريد 18 وحدة من مؤكسدات القلب، حيث ستساهم الوصلات والمؤكسدات الموردة بالانتهاء من قوائم الانتظار بحالات جراحات القلب المفتوح بالمركز، لافتة الى أن المحافظة تسعى فى تحقيق شراكة جديدة للانتهاء من قوائم الانتظار بحالات قسطرة القلب بالمركز.

ووجهت الدكتورة منال عوض الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدني، على هذه الجهود التى تساهم فى دعم خطة المحافظة لخدمة المجتمع والنهوض بالقطاع الصحى بالمحافظة والانتهاء من قوائم الانتظار وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

كما أكدت أن مركز القلب بدمياط من أهم المراكز الطبية بجراحات القلب والجهاز الهضمى حيث حقق معدلات انجاز عالية بجراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب والقسطرة الطرفية، هذا إلى جانب حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالمستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة فى علاج حالات القسطرة الطرفية.