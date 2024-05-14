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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننشر صورة فتاة التجمع الناجية من الخطف على يد سائق أوبر

المجني عليها
المجني عليها
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تنشر “البوابة نيوز” فتاة التجمع “نبيلة.ع" المجني عليها في واقعة الخطف ومحاولة الاغتصاب من قبل سائق أوبر.

وكانت جهات التحقيق أمرت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بإجراء تحليل المخدرات للمتهم، والتحفظ على كتر المضبوط برفقة المتهم، والتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها.
تعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة وأن الفتاة استقلت معه السيارة من أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد ولكن فى  أحد الشوارع الفارغة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان قام المتهم بمحاولة إنزال الفتاة.

اغتصابها القاهرة الجديدة قسم شرطة مدينة نصر محاولة خطف