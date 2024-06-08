بدون رونالدو.. منتخب البرتغال يسقط أمام كرواتيا بقيادة مودريتش

سقط منتخب البرتغال، مساء اليوم السبت، في فخ الهزيمة أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما ملعب استاديو ناسيونال، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة يورو 2024.

شهدت مباراة البرتغال ضد كرواتيا، غياب قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي جلس على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في اللقاء حيث اكتفى بمشاهدة خسارة منتخب بلاده أمام رفاق المخضرم لوكا مودريتش.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب كرواتيا بهدف للا شئ، سجله مودريتش من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني، نجح البديل دييجو جوتا في إحراز هدف التعادل لبرازيل أوروبا في الدقيقة 48، قبل أن يضع أنتي بوديمير منتخب بلاده في المقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 56.

يورو 2024

وتقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويشارك منتخب البرتغال في يورو 2024 بالمجموعة السادسة، التي تضم منتخبات: التشيك، تركيا، وجورجيا.

ويخوض منتخب كرواتيا بطولة يورو 2024، بالمجموعة الثانية التي تضم منتخبات: إسبانيا، إيطاليا، وألبانيا.