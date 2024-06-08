مبابي يثير الذعر في منتخب فرنسا قبل انطلاق يورو 2024

أثار كيليان مبابي المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، الذعر داخل أروقة منتخب فرنسا، قبل أيام من انطلاق بطولة يورو 2024، والتي تقام في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو القادم، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويشارك منتخب فرنسا في يورو 2024 بالمجموعة الرابعة التي تضم منتخبات، هولندا، بولندا، والنمسا.. ووفقًا لشبكة «RMC» سبورت الفرنسية، فإن مبابي غاب عن التدريبات الجماعية لمنتخب فرنسا، اليوم السبت، واكتفى بمران بدني منفرد كإجراء احترازي.

غياب مبابي عن مباراة كندا

كما أكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، غياب مبابي عن مباراة المنتخب الفرنسي ضد كندا الودية التي تقام غدًا الأحد، خوفًا من تعرضه للإصابة قبل انطلاق يورو 2024.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن غياب مبابي عن مباراة فرنسا أمام كندا ليس الوحيد، حيث يغيب أيضًا كلًا من أوريلين تشواميني، وأدريان رابيو، وكينجسلي كومان عن المباراة الودية بسبب مخاوف بشأن لياقتهم البدنية، ما أثار قلق ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب الديوك حول جاهزية لاعبيه قبل انطلاق البطولة القارية.

وانتقل مبابي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، لينضم إلى صفوف الملكي بعقد لمدة 5 سنوات.

وقاد مبابي، يوم الأربعاء الماضي، منتخب فرنسا للفوز على لوكسمبورج بثلاثية نظيفة، خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعب سانت سيمفوريان، استعدادًا لخوض نهائيات بطولة يورو 2024.

وسجل مبابي في هذه المباراة هدفًا وصنع 2 آخرين، في أول ظهور له بعد انتقاله إلى ريال مدريد قادمًا من باريس سان جيرمان.