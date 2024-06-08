الزمالك يقرر تأسيس فريق كرة قدم نسائية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تكوين فريق كرة قدم نسائية على أن يتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الفريق لاحقا.

كما استقر مجلس إدارة النادي على إعادة تشكيل فريق كرة السلة للسيدات بداية من الموسم المقبل.

وكان مجلس إدارة الزمالك السابق قد قام تسريح الفريق في الموسم قبل الماضي، بعد رحيل عدد كبير من اللاعبات تخطى 40 لاعبة من الفريق الأول وفرق 20 و 18 و16 سنة وهو مايتطلب جهدا كبيرا في إعادة بعض اللاعبات والتعاقد مع لاعبات جدد.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق المشاركة في البطولات بداية من الدرجة "ج" وبذلك يحتاج إلى 3 سنوات على الاقل من أجل العودة إلى الدرجة الأولى من جديد.