ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بحملة تموينية في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين.

حملات تموينية علي الأسواق في البحيرة

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية

رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

وأسفرت الحملات بمركز حوش عيسى عن ضبط 6 طن أسمدة زراعية مدعمة قام أحد الأشخاص بتجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعة و 8 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، بالإضافة لضبط 4 محلات لبيعهم منتجات بأزيد من السعر الرسمي و 1000 لتر سولار تم تجميعهم داخل محطة تمويل سيارات غير مرخصة.

وأسفرت الحملة التفتيشية بمركز إيتاى البارود عن ضبط 1000 لتر زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص، و 25 برميل زيت زنة البرميل25 كجم مجهول المصدر، و 100 صفيحة سمنة زنة 11 كجم، بالاضافة لضبط 20 جركن زيت زنة الجركن 20 لتر، و400 زجاجة فارغة تحت التصنيع، و 500 صفيحة سمن فارغة تحت التصنيع، كما تم ضبط كمية من السجق والكبدة و اللحوم المجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بالاضافة لتحرير محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى و4 محاضر لعدم الاعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.