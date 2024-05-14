رجال الأعمال: مؤتمر "المثلث الذهبي" منصة تفاعلية مهمة للتباحث وتوافق الرؤى

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، مؤتمر المثلث الذهبي تحت عنوان: "الاستثمار...الصناعة...التصدير" بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد قامت لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة بتنظيم المؤتمر، بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب رئيس اتحاد المستثمرين العرب، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، وعددا من النواب بالبرلمان ومجلس الشيوخ وممثلي السفارات الأجنبية والعربية لدى جمهورية مصر العربية وممثلي المؤسسات الدولية ورؤساء منظمات الأعمال ومجلس الإدارة وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد المهندس على عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن انعقاد هذا المؤتمر تحت اسم المثلث الذهبي يمثل منصة تفاعلية هامة تجمع الحكومة الجهة التنفيذية والجهة التشريعية من النواب والشيوخ مع رجال الأعمال للتباحث وتوافق الرؤى لتوفير بيئة أعمال اكثر تنافسية في جذب المستثمرين ودعم الصناعة الوطنية نحو نمو اقتصادي مستدام.

وقال عيسى: نرى في جمعية رجال الأعمال المصريين أن هذا هو الوقت المناسب لعقد مؤتمر يغطي كافة مقومات الاقتصاد القوي بداية من الاستثمار ثم الصناعة ثم التصدير، خاصة بعد جهود الدولة واستثماراتها الضخمة في البنية الأساسية والتحتية التي تخدم الاستثمار والصناعة والتصدير.

وأكد أن تبني لجنة الصناعة بالجمعية تنظيم مؤتمر "الاستثمار....الصناعة.. التصدير.. المثلث الذهبي" تحت رعاية السيد الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يأتي إيماناً من جمعية رجال الأعمال المصريين بدورها الوطني وحرصها على الاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية للنهوض بالاقتصاد المصري ، حيث كان للجمعية السبق في التفاعل مع كافة القضايا الاقتصادية المطروحة من خلال لجانها القطاعية.

وأوضح عيسى، أن جمعية رجال الأعمال على مدى السنوات الأخيرة قدمت عدداً من أوراق العمل تتضمن فكر ورؤية مجتمع الأعمال لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في مصر في إطار مسئولية مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة.

وأضاف، عندما كان ملف الطاقة يحتل الأولوية الأولى الملحة للاقتصاد المصري بادرت جمعية رجال الأعمال بتبني هذا الملف وعقدنا في هذا الصدد مؤتمرين في عامي 2015 و 2016 لمناقشة مستقبل الطاقة في مصر ووضع رؤية وحلول فعالة للقطاع لتحقيق التنوع والاستدامة .

وتابع، وفي أوقات الأزمات كانت الجمعية حاضرة كما هو العهد بها ، ففي ازمة كورونا بذلنا جهوداً حثيثة مع شركاؤنا في مصر والعالم لمواجهة الأزمة الأعنف في التاريخ الحديث وقدمنا عدداً من المقترحات والآليات التنفيذية المطلوبة لمواجهة الأزمة.

وأشار إلى أنه على الصعيد الإقليمي والدولي تتمتع بالجمعية بشبكة علاقات وشراكات دولية مع العديد من المؤسسات ومنظمات الأعمال المناظرة لها في أكثر من 70 دولة لديها معهم بروتوكولات تعاون ومجالس أعمال مشتركة، حيث تعمل الجمعية مع نظرائها بالخارج لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة وتهيئة بيئة عمل مناسبة لتسهيل ودفع التعاون الاقتصادي بين مصر وكافة شركائها في العالم إلى مجالات أرحب تساهم في تحقيق تنمية شاملة .

وقال عيسى، كما كانت الجمعية في صدارة منظمات الأعمال التي تفاعلت مع مبادرة الحزام والطريق وعقدنا في ٢٠١٧ المؤتمر الأول من نوعه للاستثمار الصناعي والتجاري لمبادرة الحزام والطريق وقد شهد المؤتمر اقبالاً مكثفاً سواء من الجانب المصري او من الوفود الأجنبية حيث حضرالمؤتمر500 مشارك منهم 230 مشاركاً أجنبياً يمثلون المنظمات والبعثات الأجنبية من أكثر من 17 دولة .

وأضاف، وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة لتحقيق اقتصاد مستدام لديه القدرة والمرونة الكافية للصمود أمام كافة التحديات المحلية والدولية ، فقد بادرت الجمعية بعقد هذا المؤتمر اليوم الذي يعدّ منصّة تفاعلية للحوار والتنسيق بين كبار الفاعلين في القطاع الصناعي لوضع رؤية تشاركية وخارطة طريق للتحرك سوياً نحو تهيئة البيئة الملائمة لنجاح الأعمال وزيادة الاستثمارات

وفي ختام كلمته قال عيسى: "أود أن أعبر عن تقديري العميق لكل الحضور ولجهود الجميع في تعزيز التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والحكومة، مؤكدين استمرار الجمعية في أداء دورها لمساندة الاستقرار والتنمية من خلال وضع كافة إمكانياتها وخبرات أعضاءها لخدمة مصرنا الغالية...حفظ الله مصر وادام عليها نعمة الأمن والاستقرار".