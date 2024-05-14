32 ألف طالب يستعدون لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط

قرر محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، رفع درجة الاستعداد لإجراء الامتحانات الخاصة الشهادة الإعدادية لـ32317 طالب وطالبة في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة الأعمال الامتحانية للشهادة الإعدادية خطوة بخطوة.

أكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بإن مديرية التربية والتعليم، رفعت درجة الاستعداد القصوى، وانتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، التى ستنطلق الاربعاء 15 مايو في المواد الغير مضافة للمجموع والمستوى الرفيع وتستكمل السبت 18 مايو في المواد الاساسية وتنتهي الخميس 23 مايو.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن محافظ دمياط تتابع باستمرار كافة الإجراءات التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، متابعا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية ولما لها من دور في استقرار النظام التعليمي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن جميع الإدارات التعليمية العشرة انتهت من كافة الاستعدادات وتوفير كل الإمكانيات للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر في 150 لجنة عامة مقسمين الي 1616 لجنة فرعية لأداء 32317 طالب وطالبة اعدادي عام ومهني ومكفوفين للامتحانات، مشيرا أن هناك غرف عمليات في جميع الإدارات التعليمية وديوان المديرية تتابع باستمرار أعمال الامتحانات وجاهزة لتلقي شكاوى واستفسارات أولياء الأمور.

عقدت مديرية التربية والتعليم دمياط، برئاسة محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعا بالمستهدفين من رؤساء لجان الشهادة الإعدادية وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024م.

جاء ذلك بحضور إيهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد خفاجي رئيس لجنة الإدارة ورحاب البراشي رئيس لجنة تقدير الدرجات ويوسف التفاهني رئيس المطبعة، ومديري عموم الإدارات التعليمية.

وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط: أعمال الامتحانات مهمة وطنية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ان أعمال الامتحانات مهمة وطنية يجب أداؤها على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع باعتبار التعليم أمنا قوميا ولا يمكن التقصير فيه، مشيرا إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بالتعليم بدمياط.

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية خاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة الامتحان بالشكل الأمثل، مشددا على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، واستمع إلى بعض المعوقات والمشاكل التى قد تواجه رؤساء اللجان واقترح الأفكار المناسبة لتفادي تلك الأخطاء وتساهم فى الحلول الجذرية.