تجديد اعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وافق على تجديد اعتماد مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة ليصبح مركزا معتمدا للتدريب والاختبارات الالكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات CUIT.

منح شهادة التحول الرقمي يعد شرطاً أساسياً لمنح أي درجة علمية للدراسات العليا

وأوضح الدكتور محمد عبد الصبور مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة جنوب الوادي، أن منح شهادة التحول الرقمي يعد شرطاً أساسياً لمنح أي درجة علمية للدراسات العليا، وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يواكب سعي جامعة جنوب الوادي، لميكنة الخدمات المقدمة، لجميع منتسبيها، والوصول بشكل متكامل إلى التحول الرقمي وبما يتواكب مع توجهات ورؤية الدولة المصرية نحو تفعيل استراتيجية التحول الرقمي بالجامعات المصرية .