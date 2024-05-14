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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

انتهاء تصوير فيلم "ولاد رزق ٣: القاضية"

اولاد رزق
اولاد رزق
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أنهي المخرج طارق العريان المشاهد الأخيرة من فيلم "ولاد رزق ٣؛ القاضية" يوم ١٣ بشهر مايو، وحاليا يعمل على مونتاج الفيلم النهائي استعدادا لطرحه في السينمات في عيد الأضحى المقبل. الفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة. لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

 

ولاد رزق ٣ القاضية عيد الأضحى طارق العريان صلاح الجهيني