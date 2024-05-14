حبيبة الشماع وفتاة التجمع الأبرز.. أزمات أوبر لا تنتهي ومطالب بالإغلاق (فيديو)

تصدرت أزمات شركات النقل الذكي «أوبر»؛ محركات البحث والسوشيال بعد أزمات الفتيات؛ وكانت أشهرها حبيبة الشماع «فتاة الشروق» والتي فقدت حياتها بسبب رحلة مع شركة أوبر؛ فيما تحاول الشركة تهدئة الرأي العام والتعهد بحل الأزمة ولكن دون جديد.

فتاة من التجمع كانت آخر ضحايا أوبر حاول السائق خطفها واغتصابها خلال رحلة من التجمع إلى زايد؛ وقالت شقيقة فتاة التجمع وتدعى سالي عوض: «أوبر خطف أختي واخدها التجمع التالت قلها أنا عطشان ونزل فتح شنطة العربية؛ وأختي حست إنه بيحاول يخطفها فحاولت تنزل من العربية ولكن السواق فتح الباب اللي ورا وزقها جوا؛ وكان ماسك مطوة على رقبتها.. وقالها: هاموتك.. واعتدى عليها وحاول يغتصبها وهي قاومت».

وأضافت، أختي قالت له: «مش هاتلمسني غير لو موتني»، وفي سائق لوري كلمني وقالي: «أختك ملفوفة في بطانية ومرمية في الصحرا»؛ وشكرًا للأجهزة الأمنية تم القبض على السائق واتخذت الاجراءات.

وسابقًا ألقت حبيبة الشماع بنفسها من سيارة أوبر؛ وتعرضت الإعلامية فيفان الفقي لواقعة مشابهة وحاول سائق خطفها وسرقتها فألقت بنفسها على الطريق.

وكانت جهات التحقيق أمرت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بإجراء تحليل المخدرات للمتهم، والتحفظ على كتر المضبوط برفقة المتهم، والتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها.

وتعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها. وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة وأن الفتاة استقلت معه السيارة من أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد ولكن فى أحد الشوارع الفارغة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان قام المتهم بمحاولة إنزال الفتاة.