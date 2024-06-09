أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف إقليم سومي 26 مرة في يوم واحد

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال أوكرانيا / صباح اليوم الأحد / أن الجيش الروسي قصف الإقليم 26 مرة في أخر 24 ساعة.

وذكرت الإدارة في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن السلطات الأوكرانية سجلت إجمالي 59 انفجارًا ناتج عن القصف الروسي الأخير، الذي استهدف العديد من أحياء وبلدات الإقليم، من بين ذلك ميكولايف وخوتين وبيلوبيليا وكراسنوبيليا وسيريدينو بودا وزنوب نوفجورودسكي وشاليهين وإسمان وفيليكا بيساريفكا.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل قصف مدفعي نجم عنه انفجار واحد وهجوم بطائرة بدون طيار في منطقة ميكولايف. وبالمثل، هاجم الروس بلدة فيليكوبيساريفكا باستخدام المدفعية والطائرة بدون طيار حيث تم تسجيل ثلاثة انفجارات وآخر على التوالي.

وتابع أن بلدة بيلوبيليا تعرضت لقصف بقذائف الهاون الروسية نجم عنه انفجارين في حين أطلقت القوات الروسية نيران المدفعية على منطقتي كراسنوبيليا وكروليفيتس حيث تم تسجيل 11 انفجارًا واثنان على التوالي.