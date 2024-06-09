رئيس جزر المالديف ورئيس وزراء موريشيوس يصلان الهند لحضور حفل أداء اليمين لمودي

وصل رئيس جزر المالديف محمد مويزو ورئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجنوث /اليوم الأحد/ العاصمة الهندية نيودلهي لحضور حفل أداء اليمين الدستورية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي المقرر مساء اليوم.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز المحلية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية راندير جايسوال قوله عقب استقبال القادة إن الهند وموريشيوس تتمتعان بعلاقات تاريخية خاصة وشراكة بحرية وثيقة، كما أكد الشراكة الوثيقة وعلاقات حسن الجوار بين الهند وجزر المالديف.

ومن المنتظر أن يؤدي ناريندرا مودي اليمين كرئيس لوزراء الهند لفترة ثالثة على التوالي اليوم الساعة 7.15 مساءً بالتوقيت المحلي في الهند حيث يعد أول زعيم منذ رئيس الوزراء السابق جواهر لال نهرو يتم انتخابه لولاية ثالثة على التوالي بعد استكمال الولاية الكاملة لكل فترة سابقة.

وإلى جانب ناريندرا مودي، سيؤدي أعضاء مجلس وزرائه القسم اليوم أيضًا في حفل يقام في قصر راشتراباتي بهوان وهو المقر الرسمي لرئيسة الهند دروبادي مورمو مساء اليوم الأحد.

وكانت وزارة الخارجية الهندية قد أعلنت أمس السبت أن قادة سبع دول مجاورة ومنطقة المحيط الهندي، سيحضرون حفل أداء اليمين الدستورية لرئيس الوزراء ناريندرا وهم إلى جانب جوجنوث ومويزو، الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينجه، ونائب رئيس سيشيل أحمد عفيف، ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال، ورئيس وزراء بوتان تشيرينج توبجاي، ورئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة.