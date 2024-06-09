أسعار الدولار اليوم الأحد 9 يونيو 2024

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، وعلي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري.

وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

بينما سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع في بنكي " ميد بنك و الأهلي الكويتي".

كما سجل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.54 جنيه للبيع في بنوك (المصري الخليجي، وفيصل الاسلامي، والمصرف المتحد، والبركة، والأهلي المتحد، والمصري لتنمية الصادرات، والمصرف العربي الدولي، والعقاري المصري العربي، وHSBC).

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع في بنوك (العربي الافريقي الدولي، وقناة السويس).

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع في بنوك (كريدي أجريكول، والقاهرة، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، والاستثمار العربي، وQNB، والاسكندرية).

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنك سايب.

وجاء ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنك مصر.