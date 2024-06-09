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الأحد 09 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بدء التصويت للانتخابات الأوروبية في اليونان

اليونان
اليونان
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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في اليونان للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي خلال الانتخابات الأوروبية.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ أن هذا اليوم يعد الأخير والأهم للتصويت الذي يخص 21 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا.

يذكر أن انتخابات البرلمان الأوروبي بدأت الخميس الماضي على مستوى القارة العجوز، بعد أن فتحت مراكز الاقتراع في هولندا أبوابها أمام الناخبين؛ في عملية انتخابية تستمر حتى اليوم لاختيار 720 نائبا أوروبيا للسنوات الخمس المقبلة.

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