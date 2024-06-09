بدء التصويت للانتخابات الأوروبية في اليونان

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في اليونان للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي خلال الانتخابات الأوروبية.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ أن هذا اليوم يعد الأخير والأهم للتصويت الذي يخص 21 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا.

يذكر أن انتخابات البرلمان الأوروبي بدأت الخميس الماضي على مستوى القارة العجوز، بعد أن فتحت مراكز الاقتراع في هولندا أبوابها أمام الناخبين؛ في عملية انتخابية تستمر حتى اليوم لاختيار 720 نائبا أوروبيا للسنوات الخمس المقبلة.