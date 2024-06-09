بدء عملية التصويت في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في النمسا

بدأت صباح اليوم الأحد عملية التصويت في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في النمسا.

وذكرت الهيئة العليا للانتخابات - في بيان لها اليوم - أنه بلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 6 ملايين و372 ألفا و177 ناخبا منهم 45 ألفا و756 ناخبا يقيمون في الخارج.

وأوضحت أن 7 أحزاب تشارك بمرشحيها في الانتخابات في مقدمتها حزبا الائتلاف الحكومي الشعب والخضر.. لافتا إلى أن التصويت يجري في 9 آلاف و856 مركزا للاقتراع في جميع أنحاء النمسا وينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء.

ومن جانبها، ذكرت وسائل الإعلام اليوم أن النمسا ستقدم ممثليها في برلمان الاتحاد الأوروبي للمرة السابعة حيث سيتم إرسال 20 ممثلا عن البلاد إلى بروكسل وذلك قبل شهور قليلة من انتخاب برلمان جديد في البلاد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الشعب الحاكم وشريكه حزب الخضر قد يتكبدا خسائر فادحة في هذه الانتخابات بينما احتل حزب الحرية اليميني النمساوي المركز الأول في جميع الاستطلاعات في حين حل الحزب الاشتراكي في المركز الثاني في هذه الاستطلاعات.