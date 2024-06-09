رئيس المعهد القومي للمعايرة: مصر الأولى أفريقيا وعربيا في تقديم خدمات المعايرة والبحث العلمي

أكد الدكتور محمد جمال القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للمعايرة، أن مصر ضمن الدول الأولي على مستوي قارة أفريقيا والوطن العربي في تقديم خدمات المعايرة ومجال المترولوجيا في البحث العلمي.

وقال جمال - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الوسط - إن المعهد يقوم بتمثيل الدولة المصرية لدى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM )، كما يقوم بإمداد قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة والتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات العلمية والصناعية والخدمية، فيما يتعلق بمعايير القياس واستخدامها وإسنادها للمعايير القومية لقياس الكميات الفيزيقية.

وأضاف جمال أن المعهد يقوم بأنظمة القياس على مستوى قطاعات الصناعة والإنتاج والخدمات المختلفة تحقيقا لتنافسية المنتج المصري، مشيرا إلى أهمية القياس في مراقبة وضبط جودة المخرجات الصناعية وضمان تلبيتها لاحتياجات السوق.

وأشار إلى أن المعهد منوط بإنشاء وحفظ وصيانة وتطوير أئمة القياس القومية لقياس الكميات الفيزيقية والعمل على استمرار إسنادها ومطابقتها للمعايير الدولية "النظام الدولي للوحدات (SI)"، بحيث تكون صالحة دائما للاستخدام في أغراض القياس والمعايرة والتدريب والاستشارات وإنشاء الآليات الضرورية لتقديم خدمات المعهد، ضمن هذا النظام إلى مختلف الجهات بما يحقق الإسناد المترولوجي إلى وحدات القياس الدولية.

يشار إلى أن المعهد القومي للمعايرة يعمل في إنشاء وحفظ وتطوير أئمة القياس المرجعية في مصر، ويوفر المعهد العديد من الخدمات للمعامل والمختبرات في شتي المجالات الصناعية والطبية والزراعية للقطاع الخاص والحكومي مثل: المعايرات، والاختبارات، والاستشارات، والتدريب، واختبارات الكفاءة الفنية، وإنتاج المواد المرجعية.