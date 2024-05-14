نائب محافظ قنا يتابع تقديم طلبات التصالح بالمراكز.. صور

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا اجتماعا لمتابعة تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بمراكز قنا والوقف ودشنا، بحضور حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ورؤساء المراكز والمدن وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

نائب محافظ قنا يوجه ببذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح

وخلال الاجتماع تم استعراض نائب محافظ قنا ما تم تلقيه من ملفات في مراكز قنا ودشنا والوقف والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجيا لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.

ووجه نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع علي بذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود لتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأوضح نائب محافظ قنا، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا يتابع بصفة مستمرة هذا الملف الهام الذي توليه الدولة اهتماماً وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة أو من خلال جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية الـ 9 بالمراكز والمدن التي تتلقى طلبات التصالح، بالإضافة إلى التقديم إلكترونياً من خلال بوابة خدمات المواطنين بالمحليات http://Lgs.gov.eg وتسجيل طلبات التصالح إلكترونياً أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details

وفي السياق ذاته أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة و التي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.

وأضاف وزير التنمية المحلية في بيان له، أن المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات في حوالى 341 مركزا ومدينة وحي وعدد من دواوين عموم المحافظات، استقبلت حوالى 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد طبقاً لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك منذ بدأ تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وحتى صباح اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 وفى زيادة مستمرة فى تلقى الطلبات يوميًا.

نائب محافظ قنا يتابع تقديم طلبات التصالح بالمراكز

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