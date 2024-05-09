رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش خطة تطوير المدن الجامعية

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي خطة تطوير المدن الجامعية بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات وطروب طلبة امين الجامعة المساعد وعبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد ، ومديرى عموم المدن الجامعية والامن الجامعى والعلاقات العامة والاعلام وشوقى امين مدير عام مكتب رئيس الجامعة ومندوب مديرية المالية بالجامعة .

وطالب رئيس الجامعة خلال اللقاء بدراسة تطوير المدن الجامعية استجابة للاحتياجات والمتطلبات التعليمية لصنع بيئة صحية و آمنة لتعليم عالي والقيام بتحديث وتطوير المخطط العام للمدن الجامعية وتحديد احتياجات ومراحل تطورها واعداد الخطط لاحتياجاتها الحالية والمستقبلية واعداد تقرير عن المدن الواقعة خارج الحرم الجامعى وكيفية الاستفادة منها .

وأكد أحمد عكاوي على سرعة الانتهاء من مشروع الميكنة الالكترونية للمدن الجامعية.