في ذكرى ميلاده.. نجيب سرور يحكي تاريخ الفن والأدب

لعب المسرح دورا كبيرا في تشكيله الأدبي حتى أصبح واحدا من أهم الكتاب والأدباء في العصر الحديث أن الأديب نجيب سرورالذي تحل اليوم ذكرى ميلاده لم تقف موهبته عند حد الشعر فحسب بل كان ناقدا أدبيا وكاتبا مسرحيا، وذاع صيته بين الأدباء بعد أن أخر ج أول عمل مسرحي له تحت عنوان "ياسين وبهية" الذي يعتبر أحد أيقونات الأعمال المسرحية في الأدب العربي.

أصدر نجيب سرور كتابا من أهم كتبه تحت عنوان “هموم الفن والأدب” الذي يسلط الضوء فيه على كنوز المسرح وعناصره المعقدة كالديكور والأزياء والإكسسوار والإضاءة وعلاقة المخرج في وكيفية تدخله في عناصر المسرح ومقدار سيطرته على ذلك.

يبين سرور أن الأولوية تظل للفنانين المتخصصين في هذا العنصر أو ذاك فالأولوية فيما يتعلق بالديكور لمصمم الديكور وفيما يتعلق بالملابس لمصمم الملابس وهذا في إطار المتفق عليه بين المخرج ومجموعة المتخصصين من الفنانين المشتركين في بناء العمل المسرحي.



وذكر سرور أن الممثل يعتبر الوسيلة الحاسمة لإيصال النص أو الكلمة إلى الجمهور ذلك الإيصال الذي هو هدف المخرج ومؤلف العمل معا واعتبار الممثل وسيلة إنما هو اعتبار نسبي دون التورط في اعتباره مجرد وسيلة أو حرمانه من القدرة على الخلق أو الإضافة أو العطاء والمشاركة الإبداعية في العمل المسرحي فكلها علاقات متشابكة لا يمكن أن ينفصل أحد عن الآخر حتى يخرج العمل بصورة كاملة، وعلى ذلك لا بد للفنان أن يضع على عاتقه مهاما كثيرة هو يرتقي بالفن إلى مستوى الجمهور حتى لا يكون مجرد تاريخ عابر إنما نرفع بالمشاغلين بالفن إلى مستوى خلاصة تاريخ العصر.