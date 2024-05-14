الثانوية العامة 2024|بالفيديو.. طريقة كتابة رقم الجلوس والإجابة في الورقة الامتحانية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحيا لطلاب الثانوية العامة 2024، يتضمن شرح الإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وطريقة كتابة البيانات ورقم الجلوس.



وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم الاثنين، الموافق 10 يونيو المقبل، للمواد غير المضافة للمجموع.

كما تنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب الثانوية العامة 2024 يصل إلى قرابة 800 ألف طالب.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم سَحْب امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، وسيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا

كما سيتم كما هو العام الماضي تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا، مضيفا أنه سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط.

وشددت على التفتيش الدقيق قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان واستخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ووجهت الوزارة بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة، والتأكد من أن جميع لجان سير الامتحان بها كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال للكاميرات، وكذا توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

وطالبت بإعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بالثانوية العامة 2024، وتقييم أدائهم، مشددًا على حظر الندب المحلي نهائيا إلا عن طريق لجنة الإدارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 للعام الدراسي الحالي 2024/2023.

https://fb.watch/s36g7LFxHN/