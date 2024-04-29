غارة جديدة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المحافظة الوسطى لقطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الإثنين ، غارة جديدة استهدف بها المحافظة الوسطى لقطاع غزة ، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية .

كما نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منزلًا لعائلة "الترتوري" في شارع أبو حصيرة غربي مدينة غزة، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

ويستمرالاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34،454 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77،575 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام.