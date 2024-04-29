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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بايدن يبحث هاتفيا مع نتنياهو استمرار تسليم المساعدات إلى قطاع غزة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضرورة إحراز تقدم في استمرار تسليم المساعدات إلى قطاع غزة وزيادتها بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية، والاجتياح المُحتمل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمدينة "رفح الفلسطينية" جنوب قطاع غزة. 

وذكر البيت الأبيض - في بيان صحفي على موقعه - بايدن ونتنياهو استعرضا المُحادثات الجارية لضمان إطلاق سراح الرهائن إلى جانب وقف فوري لإطلاق النار في غزة. 

وناقش بايدن ونتنياهو زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الاستعدادات لفتح معابر شمالية جديدة بدءًا من الأسبوع الجاري. 

وأوضح البيان أن بايدن ونتنياهو ناقشا مسألة "رفح"، وأكد بايدن على موقفه الواضح، حسبما ذكرت البيان دون توضيح.

الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصال هاتفي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قطاع غزة