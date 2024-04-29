طائرات الاحتلال تقصف منزلاً في حي الصبرة بمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الإثنين ، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية على منزلاً في حي الصبرة بمدينة غزة .

ومنذ قليل، استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرين جراء قصف إسرائيلي على منزلًا في حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

كما نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منزلًا لعائلة "الترتوري" في شارع أبو حصيرة غربي مدينة غزة، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

ويستمرالاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34،454 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77،575 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام.