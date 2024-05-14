ضبط 1770 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك في دمياط

‎واصلت ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم في محافظة دمياط جهودها المكثفه لضبط الاسواق من اجل وصول غذاء آمن وصحى لكل مواطن.

‎وبناء على توجيهات الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، وتعليمات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء ايهاب صابر وتوجيهات مدير عام الطب البيطري بدمياط إيهاب شكري بضرورة تغطية الاسواق والمطاعم.

‎قامت الدكتورة دينا طلعت، مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وبرفقتها الدكتور احمد صيام رئيس قسم التفتيش بالادارة بالاشتراك مع متابعه المحافظة والصحة والتجارة الداخليه والتموين بضبط 1770 كيلو جرام من اللحوم والبسطرمة والمتبلات والمصنعات منتهية الصلاحية بالاضافة الى عجينة حواوشي ولحوم مفرومة.

‎تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والعرض على النيابه .

كما أعلن الدكتور السيد عبد الجواز وكيل وزارة الصحة في دمياط عن ضبط 1100 كيلو مخللات واغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى قبل بيعها للجمهور.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية لتوفير غذاء صحي وأمن للمواطنين ومتابعة وضبط الاسواق .

وواصلت ادارة مراقبة الأغذية فى شن حملات مكثفة على المحلات والمطاعم و المنشآت الغذائية و مخازن واماكن التجهيز الخاصة بالمطاعم باحياء مدينة دمياط .