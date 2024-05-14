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الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

«صبحي»: نسعى لحصد 10 ميداليات في أولمبياد باريس

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، أنه تم عقد اجتماع اليوم مع رؤساء الاتحادات  للبت في الاستعدادات لخوض أولمبياد باريس 2024.

ونوه خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء أن مؤتمر صحفي عقد اليوم في المركز الأولمبي بالمعادي لإعلان تفاصيل مشاركة البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل.

وتابع صبحي أننا نهدف لتطوير الرياضة المصرية . بما يواكب العالم المتقدم ، مشيرا إلى أن وزارة الرياضة تعمل فقا خطة لرسم رؤية واستراتيجية الرياضة المصرية.

واكمل وزير الرياضة أنه متوقع حصد من 7 إلى 10 ميداليات في أولمبياد باريس ليتم تخطى عدد الميداليات التي تم حصدها في أولمبياد طوكيو البالغة 6 ميداليات

واختتم وزير الرياضة ان هناك تخطيط علمي لحصد 15 ميدالية في الأولمبياد في 2028

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