الصحفي هاني فاروق: المجتمع الدولي فشل في ملف حقوق الإنسان تجاه غزة

قال هاني فاروق، صحفي بالأهرام، إن المجتمع الدولي أثبت فشله بشكل ذريع في ملف حقوق الإنسان تجاه ما يجري للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف "فاروق"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، "نرى جميع المواقف الدولية التي خيبت آمال جميع الشعوب العربية والعالم أجمع بدليل أننا نرى المظاهرات تنطلق في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية رفضا لهذه السياسات التي تقف بجانب إسرائيل ودعم التسليح الإسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل".

وتابع: "الدول العربية أمامها تحد كبير في القمة العربية الثالثة والثلاثين في اتخاذ موقف عربي قوي وموحد في هذا الملف شديد الأهمية، نحن في مرحلة مفصلية تتعرض لها الدول العربية أجمع، ليس فقط فلسطين لهجوم دولي ضد حقوق الإنسان".

وواصل: "الشعوب العربية في انتظار قرارات قوية يتخذها القادة العرب في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي والدولي تجاه الشعب الفلسطيني والشعوب العربية أجمع".