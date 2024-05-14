ads
الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الصحفي هاني فاروق: المجتمع الدولي فشل في ملف حقوق الإنسان تجاه غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قال هاني فاروق، صحفي بالأهرام، إن المجتمع الدولي أثبت فشله بشكل ذريع في ملف حقوق الإنسان تجاه ما يجري للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف "فاروق"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، "نرى جميع المواقف الدولية التي خيبت آمال جميع الشعوب العربية والعالم أجمع بدليل أننا نرى المظاهرات تنطلق في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية رفضا لهذه السياسات التي تقف بجانب إسرائيل ودعم التسليح الإسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل".

وتابع: "الدول العربية أمامها تحد كبير في القمة العربية الثالثة والثلاثين في اتخاذ موقف عربي قوي وموحد في هذا الملف شديد الأهمية، نحن في مرحلة مفصلية تتعرض لها الدول العربية أجمع، ليس فقط فلسطين لهجوم دولي ضد حقوق الإنسان".

وواصل: "الشعوب العربية في انتظار قرارات قوية يتخذها القادة العرب في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي والدولي تجاه الشعب الفلسطيني والشعوب العربية أجمع".

إسرائيل الإعلامية أمل الحناوي الشعب الفلسطيني القادة العرب القمة العربية الولايات المتحدة الأمريكية هاني فاروق حقوق الإنسان قطاع غزة