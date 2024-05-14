رئيس «الأهرام»: مصر لم تغلق معبر رفح وإسرائيل تحاول إلهاء الجميع عن جرائمها

تحدث الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عن اتهاماته لمصر بغلق معبر رفح البرى ومنع دخول المساعدات لقطاع غزة، قائلا:"هذه ليست المرة الأولى التى تتهم فيها مصر وتحدث نوعا من المغالطات".

وأضاف محمد فايز فرحات، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هناك سلسلة متواصلة من المغالطات من جانب إسرائيل فيما حدث فى 7 أكتوبر، وفيما يتعلق بمعبر رفح والدور المصرى، وكانت هناك اتهامات زائفة بأن مصر عطلت إدخال شاحنات المساعدات، ولكن مصر لم تغلق المعبر ولو ساعة واحدة حتى الآن.

وأكد محمد فايز فرحات، أن هناك محاولات لتصدير الأزمة إلى الخارج، ولفت النظر بعيدا عن الاتهامات والنقد الضخم للجانب الإسرائيلى، وإلهاء الجميع عن جرائم الاحتلال في غزة.

أوضح، أن معبر رفح البرى ليس هو الوحيد وهناك معابر أخرى، وإذا كانت إسرائيل صادقة وتتحدث عن الأوضاع الإنسانية فعليها فتح المعابر المرتبطة بغزة من الجانب الإسرائيلى، لكنها تسعى لتحميل مصر مسئولية تدهور الأوضاع وهى جزء من سياسة إسرائيل منذ السابع من أكتوبر بتقديم مغالطات.