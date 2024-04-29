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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

اختطاف قاضي بارز على يد مسلحين شمال غربي باكستان

مسلحين شمال غربي
مسلحين شمال غربي باكستان
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تعرض قاضي بارز في باكستان للاختطاف على يد 15 من الرجال المسلحين، بعدما نصبوا له كمينًا شمال غربي البلاد.

وقالت الشرطة - حسبما ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية أمس الأحد - إن المسلحين كانوا على متن دراجات نارية عندما اعترضوا سيارة القاضي - الذي يدعى شاكر الله مروات - خلال توجهه إلى مقاطعة "ديرا إسماعيل خان" في محافظة "خيبر بختونخوا" شمال غربي البلاد، حيث اختطفوا المسئول وأشعلوا النار في سيارته قبل أن يلوذوا بالفرار.

وتم إطلاق عملية بحث عن القاضي، كما انضم فريق لمكافحة الإرهاب إلى التحقيق الذي تم فتحه للوقوف على أسباب وقوع الحادث وتداعياته.

ولم تعلن - حتى الآن - أي جهة مسئوليتها عن ارتكاب الحادث.

مسلحين باكستان قاضي