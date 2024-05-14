الأمم المتحدة: التدهور الأمني في "خاركيف" نتج عنه إجلاء آلاف الأوكرانيين

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن التدهور السريع للوضع الأمني في منطقة "خاركيف" الأوكرانية، تسبب في إجلاء ما يقرب من 6000 شخص من المنطقة الحدودية مع روسيا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شهدت منطقة "خاركيف" عدة موجات من الهجمات في الأيام الأخيرة، أدت إلى مقتل وإصابة مزيد من المدنيين، بينهم أطفال، كما حدث تدمير هائل للبنية التحتية المدنية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن الشركاء في المجال الإنساني قدموا الدعم وسبل النقل للأشخاص الذين تم إجلاؤهم، بما يُكمل جهود الإنقاذ الوطنية والخدمات البلدية، وقاموا بتوزيع الطعام والمياه ومستلزمات النظافة والإمدادات الأساسية وترتيب أماكن الإقامة وتقديم الدعم الصحي والنفسي.

وأشار المسؤول الأممي إلى تعرض الناس في منطقتي "دونيتسك" و"سومي"، شرق وشمال أوكرانيا، لهجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما تسبب في إلحاق الأضرار بالمنازل والبنية التحتية المدنية.

يُشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا وثقت خلال أبريل، وقوع أكثر من 700 ضحية من المدنيين و47 هجوما على البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا.