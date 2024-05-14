أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 485 ألفا و430 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 485 ألفا و430 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما تم رصد مقتل 1400 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان أذاعته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و496 دبابة و14 ألفا و460 من المركبات المدرعة و12 ألفا و515 من النظم المدفعية و1070 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و798 من أنظمة الدفاع الجوي و351 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 2054 من المعدات الخاصة و9 آلاف و985 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و16 ألفا و907 من المركبات وخزانات الوقود".