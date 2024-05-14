وزير المناجم في النيجر يختتم جولة في عدد من مناجم الذهب واليورانيوم في إقليم أغاديس

اختتم وزير المناجم في النيجر العقيد عثمان أبارشي، جولته التي قام بها في عدد من مناجم الذهب واليورانيوم في إقليم "أغاديس" وسط شمال البلاد، وذلك في إطار زيارة رسمية استمر عدة أيام في تلك المنطقة.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، أن الجولة تعد فرصة لتقييم الوضع والتبادل مع مختلف الجهات الفاعلة في الاستغلال على خلفية رغبة الدولة في إقامة سيادة معينة بشأن استغلال المواد الخام.

وأضاف الراديو أن جولة الوزير شملت منجم "داسا" لليورانيوم شمال أغادير و"تشيباركاتن" ومنجم "أرليت" هو منجم كبير لليورانيوم، مشيرا إلى أن السلطات الجديدة في نيامي تسلط الضوء على سيادة البلاد لا سيما في استغلال مواردها المعدنية ولذلك، قام العقيد أبارشي، الذي تم تعيينه في فبراير 2024، بزيارة مختلف مواقع إنتاج الذهب واليورانيوم في المنطقة لتقييم الوضع.

والتقى الوزير أبارشي - خلال الجولة - بالمجتمع المدني ومشغلي التعدين الموجودين في المنطقة من بينهم شركة "اورانو" الفرنسية وشركة "جوفيكس" اليورانيوم الكندية وشركة "جلوبال أتوميك" الكندية والمؤسسة الوطنية النووية الصينية التي تخطط لاستئناف استخراج اليورانيوم، والتي توقفت في نهاية عام 2014 بسبب نقص الربحية بسبب أسعار اليورانيوم غير المواتية.

يذكر أن النيجر تعتبر رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم وجعلت الحكومة الجديدة في النيجر السيادة خاصة في استغلال المواد الخام، إحدى أولوياتها.