الهلال الأحمر الفلسطيني: نقص الوقود يمثل عائقا أمام إنقاذ الأرواح وإسعاف المصابين

أكد مدير الإسعاف والطوارىء بالهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح، أن نقص الوقود في قطاع غزة يمثل عائقا أمام إنقاذ الأرواح وسرعة إسعاف المصابين والجرحى، فبالرغم من أن عدد سيارات الإسعاف التابعة للجمعية كافية، إلا أن نقص كميات الوقود التي تدخل القطاع يضاعف من تعقيد المشكلة.



وقال مدير جمعية الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم السبت "إنه على رأس التحديات التي يواجهها قطاع الإسعاف هي غياب الأمن والحماية لطواقم وسيارات الهلال الأحمر، فقد فقدت الجمعية أمس اثنين من الطواقم استهدفتهم مركبة آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي".



وأضاف أن الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل العديد من نداءات الاستغاثة، ففي خلال ساعة استهدفت قوات الاحتلال أكثر من 12 موقعا وهو ما أدى إلى إرباك الطواقم الطبية والإغاثية في الوقت الذي سقطت فيه المنظومة الصحية، وأصبح قطاع غزة يعيش حالة استثنائية في جميع القطاعات الصحية والإغاثية والاجتماعية.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر يعمل ضمن آلية الوصول الآمن لضباط الإسعاف، إلا أن قوات الاحتلال تنتهك وتضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والاتفاقيات التي تعمل على حماية الطواقم أثناء تأديتها لواجبها الوطني.