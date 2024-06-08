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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمطروح

عبد العظيم سالم رئيس
عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية
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أعلن عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للعام الدراسي 2023 /2024، وذلك بحضور عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة.

أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن أوائل الشهادة الابتدائية هم: الطالبة ملك حمدان صبري، المركز الأول، معهد خالد بن الوليد، بنسبة 98,6%، الطالبة إسراء حسن عابدين، معهد الحمام الابتدائي، بنسبة 97,8%، الطالبة ريناد كرم فتحي، المركز الثالث، معهد مطروح النموذجي بنسبة 97,4%، الطالبة هنا احمد السيد، المركز الرابع، بنسبة 96,4%، معهد أولاد الحاج علي، الطالب إبراهيم محمد إبراهيم، معهد عبد الحليم محمود، المركز الخامس، بنسبة 96,1%، الطالب يوسف بهاء الدين الصافي، معهد عمر بن عبد العزيز الإبتدائي، المركز السادس، بنسبة 95,7%، الطالبة أروي محمد إبراهيم عبد السميع، معهد عمر بن عبد العزيز الابتدائي، المركز السابع، بنسبة 95,4%، الطالبة نور الهداية احمد عوض عبد العاطي، المركز السابع مكرر، بنسبة 95,4%، الطالب محمد بدر فهمي بسيوني، معهد مطروح النموذجي، المركز الثامن بنسبة 95,3%، الطالبة جودي فتحي سلامة يونس، المركز الثامن مكرر، معهد مطروح النموذجي، بنسبة 95,3%، الطالب أحمد السيد فهمي أبو جبل، معهد الحمام الابتدائي ، المركز التاسع، بنسبة 95,2%، الطالبة جنة صلاح الدين رجب محمود، المركز التاسع مكرر، معهد عمر بن عبد العزيز، بنسبة 95,2%، الطالبة جني طه جمال مرسي، المركز العاشر، معهد مطروح النموذجي، بنسبة 94,8%.

أوائل المكفوفين في المرحلة الابتدائية

وعن أوائل المكفوفين في المرحلة الابتدائية: جاء الطالب عمر محمد السعيد ابراهيم في المركز الأول، معهد عمر بن عبد العزيز، بنسبة 84,6%.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن أوائل الشهادة الإعدادية: جاءت الطالبة سما هاني اسماعيل، معهد فتيات مطروح، المركز الأول، بنسبة 100% ، الطالبة رقية سيد سعد، معهد فتيات مطروح، المركز الثاني، بنسبة 99,4%، الطالبة سلسبيل أحمد عبد البديع، معهد عمر بن عبد العزيز، المركز الثالث،  بنسبة 99,2%، الطالبة إسراء حمدان صبري، عمر بن عبد العزيز، المركز الرابع، بنسبة 99%، الطالب محمد خالد محمد، بنين مطروح النموذجي، المركز الرابع مكرر، بنسبة 99% ، الطالبة جويرية محمود الشحات، معهد عمر بن عبد العزيز ، المركز الخامس، بنسبة 98,8%،  الطالب محمود هشام ابراهيم، معهد عمر بن عبد العزيز،  المركز السادس، بنسبة 98,7%، الطالبة علا عبد الباسط سليمان، المركز السابع، معهد فتيات مطروح النموذجي، بنسبة 98,2%، الطالبة ملك احمد إبراهيم، المركز الثامن، معهد الرويسات بالحمام، بنسبة 97,8،%، الطالبة مريم محمد حسين ، المركز  التاسع، معهد عمر بن عبد العزيز، بنسبة 97,7%، الطالبة حبيبة عبد الهادي الشحات، فتيات مطروح  النموذجي، المركز العاشر، بنسبة 97,4%.

مطروح الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية فضيل