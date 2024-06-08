بالأسماء.. أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمطروح

أعلن عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للعام الدراسي 2023 /2024، وذلك بحضور عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة.

أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن أوائل الشهادة الابتدائية هم: الطالبة ملك حمدان صبري، المركز الأول، معهد خالد بن الوليد، بنسبة 98,6%، الطالبة إسراء حسن عابدين، معهد الحمام الابتدائي، بنسبة 97,8%، الطالبة ريناد كرم فتحي، المركز الثالث، معهد مطروح النموذجي بنسبة 97,4%، الطالبة هنا احمد السيد، المركز الرابع، بنسبة 96,4%، معهد أولاد الحاج علي، الطالب إبراهيم محمد إبراهيم، معهد عبد الحليم محمود، المركز الخامس، بنسبة 96,1%، الطالب يوسف بهاء الدين الصافي، معهد عمر بن عبد العزيز الإبتدائي، المركز السادس، بنسبة 95,7%، الطالبة أروي محمد إبراهيم عبد السميع، معهد عمر بن عبد العزيز الابتدائي، المركز السابع، بنسبة 95,4%، الطالبة نور الهداية احمد عوض عبد العاطي، المركز السابع مكرر، بنسبة 95,4%، الطالب محمد بدر فهمي بسيوني، معهد مطروح النموذجي، المركز الثامن بنسبة 95,3%، الطالبة جودي فتحي سلامة يونس، المركز الثامن مكرر، معهد مطروح النموذجي، بنسبة 95,3%، الطالب أحمد السيد فهمي أبو جبل، معهد الحمام الابتدائي ، المركز التاسع، بنسبة 95,2%، الطالبة جنة صلاح الدين رجب محمود، المركز التاسع مكرر، معهد عمر بن عبد العزيز، بنسبة 95,2%، الطالبة جني طه جمال مرسي، المركز العاشر، معهد مطروح النموذجي، بنسبة 94,8%.

أوائل المكفوفين في المرحلة الابتدائية

وعن أوائل المكفوفين في المرحلة الابتدائية: جاء الطالب عمر محمد السعيد ابراهيم في المركز الأول، معهد عمر بن عبد العزيز، بنسبة 84,6%.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن أوائل الشهادة الإعدادية: جاءت الطالبة سما هاني اسماعيل، معهد فتيات مطروح، المركز الأول، بنسبة 100% ، الطالبة رقية سيد سعد، معهد فتيات مطروح، المركز الثاني، بنسبة 99,4%، الطالبة سلسبيل أحمد عبد البديع، معهد عمر بن عبد العزيز، المركز الثالث، بنسبة 99,2%، الطالبة إسراء حمدان صبري، عمر بن عبد العزيز، المركز الرابع، بنسبة 99%، الطالب محمد خالد محمد، بنين مطروح النموذجي، المركز الرابع مكرر، بنسبة 99% ، الطالبة جويرية محمود الشحات، معهد عمر بن عبد العزيز ، المركز الخامس، بنسبة 98,8%، الطالب محمود هشام ابراهيم، معهد عمر بن عبد العزيز، المركز السادس، بنسبة 98,7%، الطالبة علا عبد الباسط سليمان، المركز السابع، معهد فتيات مطروح النموذجي، بنسبة 98,2%، الطالبة ملك احمد إبراهيم، المركز الثامن، معهد الرويسات بالحمام، بنسبة 97,8،%، الطالبة مريم محمد حسين ، المركز التاسع، معهد عمر بن عبد العزيز، بنسبة 97,7%، الطالبة حبيبة عبد الهادي الشحات، فتيات مطروح النموذجي، المركز العاشر، بنسبة 97,4%.