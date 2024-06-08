القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل إجبار الفلسطينيين على إخلاء مساكنهم وهدم منازلهم

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إجبار الفلسطينيين على إخلاء مساكنهم وهدم بيوتهم.

وأضافت أبوشمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك غارات مُكثَّفة على مخيم النصيرات بدير البلح، وعدد من المناطق بقطاع غزة، كما أن هناك عملية تحرير لمحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إلى أن مدينة القدس تعرضت لسياسة الانتقام الجماعي، فالقدس لم تكن بمعزل عما يحدث في قطاع غزة، فهي الأكثر استهدافًا بسبب موقعها الجغرافي، وحرب السيادة التي تفرض عليها، والاحتكاك المباشر مع المستوطنين.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أنه تم هدم ما يزيد على 200 منزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.