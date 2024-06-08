اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية فى السويس بنسبة نجاح 70%

أعلنت منطقة السويس الازهرية اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70 %، العام الدراسي 2023 - 2024، بعد أن اعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

وقال الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الازهر بالسويس، إن إجمالى المتقدمين للشهادة الإعدادية من بنين 355 منهم واحد فقط كفيف ـ تخلف عن حضور الامتحان طالب واحد فقط حضر 354 ونجح منهم 264 طالب ودور ثانى 90 طالبا لتكون اجمالى نسبة للنجاح لطلاب بنين 75%.

وأضاف الدكتور مؤمن الهواري، فى تصريحات صحفية له اليوم، بالنسبة للفتيات تقدم للامتحان 363 طالبه و4 حالات تخلف وحضر الامتحان 395 ونجح 238 ودور ثان 121 لتكون اجمالى نسبة للنجاح لطلاب بنين 66%، لافتا ان نسبة نجاح المنطقة 70%.

واشار مدير منطقة السويس الازهرية، ان المنطقة ستعلن اسماء الاوائل غدا الاحد وسيتم تكريمهم من قبل المحافظة بقيادة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس و المنطقة.