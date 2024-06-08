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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2024.. وزير التعليم يتابع خريطة التصحيح والانتهاء من تشكيل 11 كنترولا

اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم
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اطمأن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة 2024، على إعداد خريطة التصحيح، والانتهاء من تشكيل الكنترولات والتى يبلغ عددها ١١ كنترولا، وإعداد غرف التصحيح، مشددًا على منع التواجد بها منعًا باتًا إلا  أعضاء المركز القومى للامتحانات المشاركين.

جاء ذلك خلال اجتماعًا مع عدد من المسئولين بغرفة عمليات امتحانات شهادة إتمام الدراسة لامتحانات الثانوية العامة، وذلك لاستعراض الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتى من المقرر أن تبدأ بعد غد الاثنين الموافق ١٠ يونيو الجارى.

وأكد الدكتور رضا حجازى، أن امتحانات الثانوية العامة  تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا تحرص الوزارة على  متابعة كافة الضوابط والإجراءات لانتظام سير الامتحانات  لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ووجه الوزير بتوفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

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