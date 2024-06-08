طلاب حاسبات ومعلومات جنوب الوادي يؤدون امتحان مادة حقوق الإنسان

أدى اليوم، طلاب الفرقه الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي وعددهم ١٧٢ طالب وطالبة امتحان دور مايو ٢٠٢٤ لمادة حقوق الإنسان علي النظام الالكتروني الجديد easy، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واشراف الدكتور عماد علي أحمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

واكد دكتور عماد علي انه نظام إلكتروني مؤمن عبر الإنترنت لتسهيل العمليه التعليمية ويتميز بسهولة الاستخدام تم تصميمة من قبل فريق من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليةحيث يتم تسجيل دخول الطلاب عن طريق الحساب الخاص بكل طالب للإجابة علي الامتحان. واوضح الدكتور عماد علي عميد الكلية، ان هذا النظام يتيح للطالب معرفة النتيجة وطباعة تقرير بها فور الانتهاء من أداء الامتحان ومن مميزات هذا النظام توفير الوقت والمجهود الذي يبذل في أعمال التصحيح والكنترول.