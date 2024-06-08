المجلس الوطني الفلسطيني: مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات تحدٍ للمجتمع الدولي وقراراته

قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت إن مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، هي رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي وقراراته، هدفها إفشال جهوده، ومبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمشروع المقدم لمجلس الأمن لإيقاف حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.



وأشار المجلس في بيان صادر عن رئاسته إلى أن قصف الاحتلال لمخيم النصيرات الذي يعج بعشرات الآلاف من النازحين من شمال وجنوب قطاع غزة هو جريمة ومجزرة تضاف إلى سجل حكومة الاحتلال الإجرامي الأسود، وتتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عن ذلك.

وأضاف، أن ما يحدث في مخيم النصيرات وقطاع غزة هو ضرب بعرض الحائط بالقانون والقرارات الدولية، ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.



وطالب المجلس، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة والتدخل لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف جنون وإرهاب حكومة اليمين المتطرف وتوفير الحماية لشعبنا في قطاع غزة من الإبادة والتهجير القسري، وفرض العقوبات على الاحتلال وقادته.