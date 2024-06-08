جامعة عين شمس تفوز بالمركز الثانى في المعسكر الأورومتوسطي للابتكار

قدمت إدارة جامعة عين شمس برئاسة محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التهنئة للباحثة رحمة طلبة لفوزها بالمركز الثاني في المعسكر الاورومتوسطي للابتكار (Euro Mediterranean Innovation Camp) الذي عُقد في جامعة EMUNI في سلوفينيا.

وتأتي مشاركة جامعة عين شمس فى المعسكر الاورومتوسطى للابتكار تحت اشراف نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، الدكتورة رشا اسماعيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث و هالة المشير وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، و المشرفين بالكلية على الباحثة ورضوى رضا مدير وحدة الابتكار بكلية الحاسبات و المعلومات و وئام محمود، المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub)،

في هذه الدورة، شاركت الباحثة رحمة الطلبة من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بمشروع مبتكر حول استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين مهارات التواصل لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. وقد تمكنت من الفوز بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المشاركة من مختلف دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

و هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة فى مجال التطوير البحثي والابتكاري لطلبة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، والجهود المتميزة للباحثين في استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة تحديات اجتماعية هامة.

كما هنأ مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) الدكتورة رحمة طلبة على هذا الإنجاز بوصفه بداية لمسيرة مليئة بالنجاحات والإبداعات، لتشجيع جميع الطلاب و الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على الاستمرار في السعي نحو التميز والابتكار، كما قدم المركز التحية لكل العقول المصرية اللامعة التي شاركت وأظهرت أفضل ما في الابتكار المصري على الساحة الدولية.

و يذكر أن مشاركة الباحثة رحمة طلبة هى نتاج التطوير البحثى لأحد المخرجات البحثية التى تم تطويرها و تبنيها من خلال أنشطة مشروع الحلول الابتكارية فى الجيل الرابع للصناعة ISI4E و ذلك بالتعاون مع مركز الابتكار و ريادة الاعمال بجامعة عين شمس و مركز ريادة الاعمال بجامعة برلين التقنية و الممول من الوكالة الالمانية للتبادل الثقافى DAAD حيث شاركت الباحثة بملصق بحثى فى المسابقة المقامة على هامش المؤتمر الافتتاحى للمشروع و حصلت الباحثة على مقعد لحضور المعسكر التديبى الصيفى بألمانيا