فيديو جديد من زاوية أخرى.. سبب انفعال عمرو دياب على معجب

تصدر الفنان عمرو دياب الترند بعد أن صفع معجبا في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

في فيديو أوضح وقريب جدا ويظهر السبب وراء قيام عمرو دياب بذلك، حيث إن المعجب يظهر وهو يمسك بعمرو دياب ويشده، إلا أنه دياب استدار وأزاح يد المعجب وصفعه.

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حالة غضب من المطرب عمرو دياب؛ على خلفية صفعة شابا سعى لالتقاط صورة "سيلفي" معه في حفل زفاف أقيم مساء أمس.

كان المطرب عمرو دياب، فاجأ الجمهور برد فعله، في أحد الأفراح الذي أحياها داخل فندق شهير بالقاهرة، عندما صفع شابا حاول التقاط صورة "سيلفي".

ورصدت بعض الكاميرات، لحظة صفع عمرو دياب، لأحد المعجبين، "بالقلم"، وذلك بسبب طريقة محاولته التقاط صورة تذكارية معه.

وظهر عمرو، في الفيديو وهو منفعل على المعجب، الذي أمسكه من بدلته، لالتقاط صورة معه، وهو ما دفعه للانفعال عليه وضربه على وجهه.

وقبيل هذا الموقف الغاضب بلحظات.. رحب الهضبة بالتقاط سيلفي مع فتاة، وبدا ضاحكا وسعيدا.

https://x.com/AwladSaqr/status/1799380274851279093?t=nuV4x8vxS-zY5rZrAdz9Og&s=19