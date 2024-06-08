ماكرون يعتزم الاستمرار في خطط إرسال مدربين غربيين إلى أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،اليوم "السبت"،إنه يعتزم "استكمال" تحالف من الدول التي سترسل مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.



ووضع ماكرون خططًا لنشر قوات غربية في الدولة التي مزقتها الحرب على الرغم من معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن،الذي يزور فرنسا حاليًا في زيارة رسمية وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.



وقال ماكرون-في مؤتمر صحفي في باريس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي- "من الأفضل والأكثر فعالية في بعض القدرات،وفي ظل ظروف معينة،التدريب على الأراضي الأوكرانية"،مؤكدا أن هذا الطلب جاء من زيلينسكي نفسه وأن فرنسا ستعمل مع دول أخرى لم يذكرها.



وأعرب بايدن عن مخاوفه من أن نشر المدربين الغربيين في مكان قد ينتهي بهم الأمر على خط الجهبة مما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع مع روسيا.



وذكر الكرملين في وقت سابق من الأسبوع أن موسكو ستكون مستعدة لضرب المدربين العسكريين الفرنسيين في أوكرانيا،لكن ماكرون رفض المخاوف من أن مبادرته قد تدفع إلى تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.