التموين: ضخ 150 طن من اللحوم الطازجة يوميا في 1500 منفذ

كشف تقرير صادر عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، زيادة ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما يقارب 150 طن يومي منها.

وأضاف التقرير عن ضخ 5 آلاف رأس من اللحوم الضان المبردة و5 آلاف رأس خراف حية تم ضخها بالشوادر التي جهزتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، أن الوزارة أنشأت غرفة علميات مركزية لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية من توافر الخبز المدعم والسياحي والتزامهم بالأسعار والاوزان المقررة ، وصرف السلع التموينية واسطوانات الغاز ومحطات الوقود.

ونوه كمال على إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين والإدارات التابعة أيضا.

وأكد أن المجمعات الاستهلاكية تعمل يوم وقفة عيد الاضحي المبارك وأول وثان وثالث أيام العيد بالإضافة الي ضخ 180 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية إضافة الي 60 ألف طن زيت طعام ، و 20 ألف طن مكرونة ، و 15 ألف طن ارز .

كما جرى توجيه مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة بالمرور الدائم علي كل الأنشطة التموينية والأسواق للتأكد من وفرة السلع وجودتها .